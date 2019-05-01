» » Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ

Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ

Сегодня, 11:55 citynews.net.ua | Напечатать

Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в своем обращении по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня мы с гордостью чтим всех людей старшего поколения, которым выпало пройти через смертельный огонь Второй мировой войны. Величественный подвиг и жертвенность украинского народа, что внес весомый победоносный вклад в разгром нацистов и их сателлитов, справедливо признан историей и международным сообществом», – отметил он.

По словам Порошенко, именно на нашей многострадальной земле были разгромлены отборные воинские соединения врага и окончательно решилась дальнейшая судьба войны и общей победы антигитлеровской коалиции. «Человеческое измерение цены этой победы - миллионы жизней наших земляков, не вернувшихся с фронтов, концлагерей, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы. Вечная и светлая память погибшим», – подчеркнул он.

«Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы. Убежден: вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте», – заявил Глава государства.

Порошенко отдельно поздравил ветеранов войны с праздником - Днем победы. «Выражаю вам глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения. Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия», – заявил он.

«Уважаемые военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Благодаря вашему патриотизму и самоотверженности, умноженным на всенародную поддержку, враг был остановлен, освобождена значительная часть родной земли. Украина по праву гордится своими героями. От имени украинского народа благодарю вас за надежную защиту страны. Желаю всем мира, благополучия и новых свершений. С Днем победы над нацизмом! Слава Украине!» – сказано в обращении.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:30

Во время акций 9 мая зарегистрировали 2 дела за "хулиганство"

Сегодня, 15:53

Боевики передали тело военного, пропавшего во время боя на Донбассе

Сегодня, 15:32

Боевики на Донбассе подорвались на собственных минах

Сегодня, 14:19

В Минобороны подтвердили потери на Донбассе

Сегодня, 11:39

Пограничникам на КПВВ продолжают предлагать взятки

Сегодня, 11:33

Сутки в зоне ООС: есть погибший и раненые

Вчера, 18:18

В Троицком районе сотрудники ГСЧС спасли женщину

Вчера, 17:07

В Луганской области задержали участника «народной милиции ЛНР»

Вчера, 16:57

Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской

Вчера, 15:29

В ОРЛО суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы за «госизмену»

Вчера, 13:59

На Луганщине будут судить налоговика

Вчера, 13:26

Обвинительный акт по делу Гандзюк направили в суд

Новости Украины:

Сегодня, 17:30

Во время акций 9 мая зарегистрировали 2 дела за "хулиганство"

Сегодня, 16:58

В Черногории за попытку переворота осудили двух россиян - возможных агентов Кремля

Сегодня, 15:28

Под Павлоградом неизвестные разбили монумент воинам второй мировой войны

Сегодня, 15:18

Полиция в Киеве разделила кордоном акции "Демократический топор" и "Бессмертный полк"

Сегодня, 11:55

Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ

Сегодня, 11:35

В центре Киева под усиленной охраной проходит марш "Бессмертного полка"

Вчера, 18:17

Зеленский встретился со связной УПА и ветераном Сталинградской битвы

Вчера, 17:08

Боевики приостановили пропуск людей через свой блокпост на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут"

Вчера, 16:58

На Донетчине начнут внедрение малых групповых домов

Вчера, 14:58

На Волыни во двор депутата бросили гранату

Вчера, 13:55

Покровск перешел на четырехчасовую подачу воды

Вчера, 12:42

В Одесской области СБУ изъяла оружие и боеприпасы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 