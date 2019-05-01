В центре Киева под усиленной охраной проходит акция "Никто не забыт, ничто не забыто", которая является аналогом российского "Бессмертный полк", - передаёт "ОстроВ".

В шествии принимают участие около 3-5 тысяч человек. Они держат в руках портреты родственников, погибших во время Второй Мировой войны, а также плакаты "Никто не забыт, ничто не забыто", "Мы помним великий подвиг наших дедов". Участники шествия скандируют "Фашизм не пройдёт".

В марше участвуют народные депутаты Юрий Бойко, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Евгений Мураев.

Место проведения мероприятия усиленно охраняется правоохранителями.