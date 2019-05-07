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На Донетчине начнут внедрение малых групповых домов

Вчера, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области начнут внедрение малых групповых домов для устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом на заседании коллегии облгосадминистрации сообщила начальник службы по делам детей ОГА Наталья Тимофеева, передает пресс-служба ДонОГА.

По ее словам, из-за имеющихся социально-экономических условий, создавшихся в связи с проведением на территории области операции Объединенных сил, проблемы защиты прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, не только не потеряли своей актуальности, но и приобрели особую остроту. «Количество детского населения области по состоянию на 1 января 2019 года – 605 391 человек. На подконтрольной украинской власти территории проживают 304 702 человека в возрасте от 0 до 17 лет. Уменьшение за год составляет 5 041 человек или 1,6%. На сегодня общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, составляет 4 959, из которых биологических сирот – 33,4%. Остальные – "социальные сироты", то есть "дети-сироты" при наличии живых родителей», – рассказала Тимофеева.

Она добавила, что Законом Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» от 22.11.2018 № 2621-VII финансирование услуги патроната за счет субвенции из государственного бюджета продлено до 2027 года.

В интернатных учреждениях по состоянию на 1 апреля 2019 года находится около 200 детей с особыми потребностями, нуждающихся в лечении и реабилитации. «В связи с этим в Украине вводится новая форма устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приближенная к семейной – малый групповой дом. Расходы на его содержание осуществляются за счет средств местных бюджетов, основателя и других источников, не запрещенных законодательством», – рассказала Тимофеева.

По словам начальника службы по делам детей ДонОГА, в 2018 году поступили предложения от Мариуполя по новому строительству малого группового дома, в 2019 году – от Мирнограда (до переименования – Димитров) и Великоновоселковского района.

В 2019 году средства на проектно-сметную документацию и строительство малых групповых домов предусмотрены за счет субвенции из государственного бюджета.


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