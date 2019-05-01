Покровск перешел на четырехчасовую подачу воды

В Покровске Донецкой области ограничена подача воды из-за многомиллионной задолженности перед КП «Вода Донбасса». Согласно новому графику водоснабжения, вода подается с 5.00 до 9.00, сообщает «Орбита» со ссылкой на директора КП «Покровскводоканал» Владимира Хижняка.

6 мая КП «Компания «Вода Донбасса» из-за наличия у «Покровскводоканала» долгов и невыполнения договоров о реструктуризации урезала предприятию лимиты воды на 25%. Предыдущее сокращение по тем же причинам — на 15% — произошло 11 апреля.

«Мы рассчитываем, что в ночное время, когда большинство людей отдыхает, система не будет распрессовываться с такой скоростью, как это происходит днем. Надеемся, что с 5.00 до 9.00 вода будет поступать во все части Покровска. Сегодняшнее утро показало, что наше решение было технологически оправданным: вовремя запустились и успешно отработали все городские насосные станции», — сказал Хижняк.

При этом он не смог ответить на вопрос, как долго продлится такая ситуация с водоснабжением.

Долг населения перед «Покровскводоканалом», накопившийся за последние четыре года, составляет 4,3 миллиона гривен. Из 35 тысяч потребителей около 7 тысяч не имеют в своих домах приборов учета воды.

По информации Донецкой ОГА, задолженность «Покровскводоканала» перед компанией «Вода Донбасса» на 1 мая составила 94,6 миллиона гривен: более 65 миллионов гривен за воду и более 29 миллионов — за стоки.