В Одесской области СБУ изъяла оружие и боеприпасы

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия обнаружили в Одесской области места противоправного хранения оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из населенных пунктов области хранил в собственном доме огнестрельное оружие и боеприпасы. Также мужчина занимался переработкой травматического оружия в боевое.

«Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли по месту жительства фигуранта дела шесть пистолетов Макарова, Вальтер, Беретта и револьвер РОНМ, пятьдесят патронов калибра девять миллиметров, три устройства для безшумовой стрельбы и составные части к огнестрельному оружию», – сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы также обнаружили недалеко от поселка Авангард Овидиопольского района Одесской области тайник с военными средствами поражения.

«Из схрона, обустроенного в заброшенном здании, правоохранители изъяли мину МОН-50, почти один килограмм тротила, шесть гранат РГД-5 и Ф-1, более двухсот пятидесяти граммов пластида, три запала к ручным гранатам УЗРГМ и электродетонатора», – сообщили в СБУ.

«По оперативной информации спецслужбы обнаруженные средства поражения незаконно переправлены из района проведения операции Объединенных сил», – подчеркнули в спецслужбе.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.