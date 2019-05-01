» » В СИЗО Луцка умер заключенный

В СИЗО Луцка умер заключенный

Сегодня, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Луцке в следственном изоляторе умер 44-летний осужденный, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Сообщение о смерти осужденного поступило на линию службы «102» полиции около четырех часов ночи 7 мая. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Умерший человек - уроженец Хмельницкой области. С целью окончательного установления времени и причин смерти потерпевшего тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи Луцкого отдела полиции сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Проводится досудебное расследование.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:59

На Луганщине будут судить налоговика

Сегодня, 13:26

Обвинительный акт по делу Гандзюк направили в суд

Сегодня, 12:36

Украина признает недействительными паспорта РФ для жителей ОРДЛО

Сегодня, 11:32

Порошенко утвердил решение СНБО по укреплению обороноспособности

Сегодня, 10:18

Украина усилила охрану границ накануне Дня победы

Сегодня, 09:38

В ОБСЕ рассказали о пересечении линии разграничения в Станице Луганской

Сегодня, 09:21

Боевики усилили обстрелы на Донбассе

Вчера, 19:13

За год в Украине задержали почти 70 тысяч пьяных водителей

Вчера, 18:24

Суд по делу Савченко-Рубана отложили на конец мая

Вчера, 16:44

В СЦКК рассказали о последствиях обстрела Троицкого

Вчера, 15:58

В РФ назначили новую экспертизу украинским морякам

Вчера, 14:47

На Луганщине будут судить депутата и его ОПГ

Новости Украины:

Сегодня, 13:55

Покровск перешел на четырехчасовую подачу воды

Сегодня, 12:42

В Одесской области СБУ изъяла оружие и боеприпасы

Сегодня, 12:35

В Украину прибыл заместитель помощника госсекретаря США

Сегодня, 11:59

На Одесчине стреляли в нардепа Урбанского

Сегодня, 11:32

Порошенко утвердил решение СНБО по укреплению обороноспособности

Сегодня, 10:18

Украина усилила охрану границ накануне Дня победы

Сегодня, 09:48

В СИЗО Луцка умер заключенный

Сегодня, 09:39

Сегодня отмечается День памяти и примирения

Сегодня, 09:24

В Украине дешевеют овощи «борщевого набора» нового урожая

Вчера, 19:13

За год в Украине задержали почти 70 тысяч пьяных водителей

Вчера, 18:24

Суд по делу Савченко-Рубана отложили на конец мая

Вчера, 17:18

Конкуренция на рынке интернет-бизнеса

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 