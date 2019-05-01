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В Украине дешевеют овощи «борщевого набора» нового урожая

Сегодня, 09:24 citynews.net.ua | Напечатать

Сезон овощей «борщевого набора» 2019 года в Украине можно считать открытым. Сейчас на оптовых рынках страны присутствуют почти все позиции нового урожая, исключением является только морковь.

И если цены на «старые» овощи продолжают расти, то стоимость продукции нового урожая снижается достаточно быстро.

Отмечается, что за последнюю неделю апреля цены на ранней свеклу в Украине снизились на 14%, стоимость раннего лука уменьшилась на 7%, ранний картофель подешевел почти на 40%, а ранняя капуста вообще упала в цене более чем в 2 раза.

Предложение овощей «борщевого набора» формируется из продукции отечественного производства и импорта. Так, если рынок ранней капусты сегодня почти полностью занял отечественный производитель, то рынок раннего лука – это сугубо импортная продукция, производимая Узбекистаном и Египтом. По оценкам «Инфо-Шувар», в структуре рынка раннего картофеля доля отечественной продукции составляет примерно 20%, импортируем мы картофель из Азербайджана и Египта. В случае с ранним свеклой, доля отечественной продукции составляет около 60%, импорт, преимущественно, поступает из Узбекистана.

По сравнению с прошлым годом, цены на раннюю капусту упали почти в 2 раза, а картофель отечественного производства подешевел в 1,5 раза. Цены на раннюю свеклу пока держатся на том же уровне цен, что и год назад.


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