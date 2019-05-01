В Крыму освободили двух херсонских рыбаков

В оккупированном Крыму освободили херсонских рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова. Об этом сообщается в Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

Денисова сообщила, что провела телефонные переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой.

"Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - отметила она.

Денисова добавила, что на данный момент они возвращаются в Херсонскую область.