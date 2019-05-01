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Порошенко назначил судей Верховного суда и посетовал, что не успел завершить реформу

Вчера, 13:12 citynews.net.ua | Напечатать

С сегодняшнего дня Верховный Суд будет работать практически в полном составе, заявил Президент Украины Петр Порошенко на собрании по случаю назначения на должности судей Верховного Суда и церемонии принесения присяги судьи лицами, назначенными на должность судьи впервые.

Об этом  сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Полтора года назад только мечталось, каким должен быть Верховный Суд, - независимым, ответственным, современным, понятным, открытым, некоррумпированным, справедливым. Осуществились ли эти мечты? Выводы делать пока рано. Но мне и как Президенту, и как гражданину важным и принципиальным был тот баланс независимости и ответственности в высшей судебной инстанции», - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Суд ежедневно выносит решение, в том числе и касающиеся Президента, правительства, парламента. «Скажите, всегда ли в суде побеждает власть? Конечно, нет. Но Президент выполняет решение ВС, которые вынесены в том числе не в его пользу», - отметил он. 

По его Порошенко, за полтора года Верховный Суд действительно прошел чрезвычайный путь и темп был сверхбыстрым. «Именно поэтому, подчеркиваю, мы имеем позитивные результаты. Верховный Суд является примером для судебной системы как по содержанию решений, так и по интенсивности работы», - добавил он.

Глава государства пожелал быть достойным высокого звания судьи, быть человечным и справедливым.

«Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение о независимом и справедливом суде, закрепленное в Конституции Украины», - добавил Порошенко и отметил, что его каденции не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу, однако ее реализация уже дала ощутимые положительные результаты


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