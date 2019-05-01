Порошенко не явился на допрос по делу Майдана

Президент Украины Петр Порошенко не пришел в суд, где его должны были допросить в качестве свидетеля по делу Майдана. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает «Громадське».

По словам Горбатюка, президента вызвали на допрос еще 2 недели назад. Его должны были допросить, в частности, касательно событий 18 февраля 2014.

«Свидетель на допрос не пришел. Так как не появился, будем дальше вызывать», — отметил представитель Генпрокуратуры.

Горбатюк пояснил, что следователи хотят задать Порошенко дополнительные вопросы. Кроме того, со времени первого допроса, который состоялся в ноябре 2016 года глава государства дал несколько комментариев, в которых содержались данные, которые он не озвучил во время первого допроса.

«Также, к сожалению, в течение 2,5 лет он не подписал протокол первого допроса, который проходил под видеозапись. В связи с загруженностью президента, то есть, он спешил тогда и попросил подписать на следующий день. И вот этот следующий день, несмотря на десятки наших напоминаний и через генерального прокурора, никакого реагирования не произошло», — рассказал представитель ГПУ.

Он пояснил, что допрос, который состоялся 2,5 года назад, до сих пор не получил процессуального статуса, поскольку Порошенко не подписал протокол.