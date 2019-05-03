Порошенко вызвали на допрос в ГПУ

Президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Громадське".

По словам Горбатюка, Порошенко вызвали на допрос 7 мая по делам Майдана. Он также добавил, что действующий президент пока не подтвердил, что придет на допрос.

Напомним, осенью 2016 года в ГПУ пожаловались, что Порошенко больше года не ходил на допросы, а его помощники объясняли это плотным графиком. Сразу после этого он дал показания в Генеральной прокуратуре. По данным СМИ, допрос президента продолжался в течение 6 часов по нескольким эпизодам в делах Майдана.