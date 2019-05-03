Во Львове ищут взрывчатки в 8 отелях

Во Львове неизвестные сообщили в полицию о заминировании восьми отелей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львова.

Сообщили о заминировании зданий на улицах Звенигородской, Городокской, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы.

"По указанным в уведомлении адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследуют помещения и прилегающие к ним территории", - говорится в сообщении.