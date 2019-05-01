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В Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с 9 этажа и выжил

Сегодня, 18:31 citynews.net.ua | Напечатать

В Житомире полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 9-го этажа, сообщает пресс-служба облполиции.

2 мая вечером в полицию поступило сообщение о травмировании в результате падения с 9-го этажа малолетнего мальчика. 

Предварительно установлено, что событие произошло около 19:30 в одном из общежитий областного центра. Мальчик, которому год и 4 месяца, играл в коридоре общего пользования. В какой-то момент он остался без присмотра взрослых и вышел на балкон, откуда сорвался вниз.

Мальчика с травмами различной степени тяжести срочно госпитализировали в больницу. По оценкам медиков, сейчас его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

По данному факту Житомирским отделом полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.


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