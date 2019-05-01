Климкин рассказал, как видит акцию «бессмертный полк»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на призыв телеканала «Интер» провести 9 мая в Киеве акцию «Никто не забыт. Ничто не забыто» аналогичную российской акции «Бессмертный полк».

«Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении», — написал он в Facebook.

Так Климкин прокомментировал предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за Украину на Донбассе, пропавших без вести в аннексированном Крыму и политзаключенных, которых Россия держит в тюрьмах.

Ранее Телеканал «Интер», как и в прошлые годы, призывал киевлян 9 мая пройти «маршем памяти с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны».