ГПУ вызывает сотрудников НАБУ для вручения подозрений

Генпрокуратура вызывает сотрудников Национального антикоррупционного бюро О. Сербина и Д. Замотаева для вручения подозрений в незаконном завладении транспортным средством, угрозах применении физического насилия и в превышении власти сотрудниками правоохранительного органа.

Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он уточняет, что с 21 марта по 26 апреля их уже вызывали, но "вызовы ГПУ игнорировались и подозреваемые не явились". Теперь расследование завершено и Сербин и Замотаев вызываются повторно.

Кроме того, следователи ГБР направили ходатайство в суд о приводе Сербина и Замотаева в ГПУ для вручения подозрений, объявления о завершении расследования и предоставления материалов уголовного производства.