Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10237 грн, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 22,1%.

Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2019 года к марту прошлого года выросла на 12,5%.

Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. грн

Самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 16207 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 7437 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7000 до 9000 грн.

Наибольшую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 20453 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 6750 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6848 грн.