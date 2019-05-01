Одному из участников событий 2 мая в Одессе вынесли приговор

В уголовном производстве относительно событий в Одессе 2 мая 2014 одному лицу вынесен приговор, еще три обвинительных акта направлено в суд.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

«В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 в отношении одного лица, которое признало вину в совершенном преступлении (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) вынесен обвинительный приговор», - сказал Яровой.

Он отметил, что с 2017 года в этом уголовном производстве допрошены в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается, продолжаются обзоры и систематизация видеофайлов, установление свидетелей и очевидцев и их допросы.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.