Зеленский – России: Общее у нас только одно – госграница

Сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из «общего» у Украины и России осталось только одно – это государственная граница, заявил новоизбранный президент Владимир Зеленский.

«2295 километров и 400 метров «общего». И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего», - говорится в его обращении.

А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами.

«И «братскими» такие отношения точно называть нельзя»,- подчеркнул Зеленский.

Теперь от «общего» к «частному». Относительно шоу, которое анонсировал российский федеральный канал.

«Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным Президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», - заявил Зеленский.

От «частного» к «публичному».

«Радует, что российские политики освоили новый для себя жанр - общение со мной в публичном пространстве. Ведь Интернет, как известно, все помнит, и эту дискуссию будут фиксировать миллионы людей во всем мире. Поэтому приглашаю в мир открытости и публичности», - резюмировал он.