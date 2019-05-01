Найема не пускали в Армению по требованию РФ

Народного депутата Мустафу Найема во вторник, 30 апреля, не пропускали в Армению по требованию РФ.

«Вчера вечером прилетел в Ереван по приглашению Восточноевропейского центра выступить на большом форуме по антикоррупционным органам. На паспортном контроле предъявил обычный паспорт, поскольку поездка не служебная, а дипломатическим паспортом не злоупотребляю. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка «запрет на въезд». На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут», - написал он в Facebook.

Нардеп отметил, что «в загранпаспорте стоят американская, британская, канадская и норвежские визы, миллион штампиков о пересечении границы, и никаких проблем нигде не было».

По его словам, некоторое время спустя пришли еще двое сотрудников миграционной службы и вежливо пояснили, что запрет стоит не от Армении, а «по требованию третьей страны».

«Я другой такой страны не знаю», - подумал я, и, как позже выяснилось, был прав: в Армении такое уже случалось с нашими гражданами. Запреты выставляются по требованию Российской Федерации в рамках синхронизации базы погранслужбы Армении с санкционным списком РФ», - отметил Найем.

«После выяснения всех обстоятельств и, видимо, вмешательства посла и наших служб, меня все-таки пустили. С отметкой «одноразово». А наша консульская служба настоятельно посоветовала ставить посольство в известность о своих передвижениях, и по окончанию визита прибыть в аэропорт в сопровождении посла или консула», - добавил нардеп.

Он отметил, что год назад, когда в Ереване прошла бархатная революция, многие предполагали, что новая власть добьется ослабления зависимости Еревана от Москвы.

«Но Армения по-прежнему остается очень зависимой от России. На 102-й военной базе в Гюмри дислоцированы 5000 российских военнослужащих. Россия обладает значительным влиянием на большинство стратегических секторов экономики Армении - от энергетики до телекоммуникаций. Россия также является крупнейшим торговым партнером Армении - на ее долю приходится 25% общего объема торговли. Именно в РФ работает значительное число армянских трудовых мигрантов, чьи денежные переводы составляют 10% валового внутреннего продукта Армении. Помимо этого, Ереван является членом Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», - написал Найем.