Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый парламентом "языковой закон" - "О функционировании украинского языка как государственного".

Об этом Порошенко заявил во время рабочей поездки к Львовской области, сообщает официальный сайт главы государства.

Он отметил, что "этот закон о том, что мы должны защитить наш язык".

"Закон об украинском языке - это не означает, что мы хотим "прижать" любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят", - отметил Порошенко.