В Крыму задержали крымского татарина после обыска

Сегодня, 30 апреля, в селе Живописное под Симферополем российские силовики провели обыск у крымского татарина Руслана Бекирова, после чего его задержали.

Об этом сообщает активист крымскотатарского национального движения Нариман Джеляла в Facebook.

По словам родственников Бекирова, сотрудники МВД приехали в шесть утра, когда все спали.

"Зашли в гараж, где якобы обнаружили бумаги с сепаратистскими высказываниями. После чего вскрыли дверь в дом. В одной из комнат якобы была обнаружена бутылка с каким-то порошком. После обыска Руслана увезли. Родные не знают куда именно", - сообщает Нариман Джелял.

Позже активист сообщил, что родные узнали о местонахождении Руслана Бекирова.

"После обыска его увезли сдать анализы, видимо на наркотики. После чего его доставили в Киевский РОВД Симферополя и дали позвонить родным. По их словам, у него возьмут пояснения и отпустят", - написал Нариман Джелял.