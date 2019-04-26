Как Зеленский отдыхает в Турции (фото)

Новоизбранный президент Владимир Зеленский отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции.

Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщило турецкое агентство Анадолу.

Отмечается, что политик остановился в одной из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.

Накануне вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.

В ресторан был допущен лишь фотограф агентства Анадолу.

В районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины были приняты особые меры безопасности.