Как Зеленский отдыхает в Турции (фото)Вчера, 11:11
Новоизбранный президент Владимир Зеленский отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции.
Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщило турецкое агентство Анадолу.
Отмечается, что политик остановился в одной из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.
Накануне вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.
Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.
В ресторан был допущен лишь фотограф агентства Анадолу.
В районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины были приняты особые меры безопасности.