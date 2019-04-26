На Лондонской бирже обвалились акции олигарха Жеваго

Из-за скандала с аудиторами акции железорудной компании Ferrexpo обвалились на Лондонской фондовой бирже. Вследствие чего народный депутат Украины Константин Жеваго потерял в течение нескольких часов 500 млн долл., передает «Сегодня.ua».

По данным Financial Times, причина произошедшего связана с благотворительным фондом Blooming Land. Этот фонд подозревают в нецелевом использовании денег, потраченных якобы на благотворительность.

Международная аудиторская компания, которая проверяла эти сделки, внезапно наотрез отказалась от сотрудничества. Это сказалось и на работе фонда и на компании Ferrexpo, принадлежащей Константину Жеваго.

Отметим, что в Украине с Жеваго хотят снять депутатскую неприкосновенность. Национальное антикоррупционное бюро подготовило соответствующее представление. Подозревают, что депутат подал недостоверную электронную декларацию.