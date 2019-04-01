В РФ отвергли заявление Сенцова о пытках во время задержания

В Минюсте РФ заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов якобы не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют "альтернативное происхождение".

Об этом говорится в ответе Минюста России Европейскому суду по правам человека, где рассматривается жалоба Сенцова, сообщают росСМИ.

В РФ заявили, что российские правоохранители провели "тщательное" расследование заявления Сенцова о жестоком обращении и не нашли причин для возбуждения уголовного дела. Также Минюст РФ сообщил ЕСПЧ, что решение суда по делу Сенцова было якобы справедливое.