Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020

На этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Пекине (Китай) Петрив занял шестое место и стал третьим украинским стрелком после Елены Костевич и Павла Коростылева, которому удалось завоевать лицензию на Олимпиаду. Об этом сообщается в Twitter НОК Украины.

Петров в 2008-году стал олимпийским чемпионом по скоростной стрельбе из 25-метровой дистанции. В финале 44-летний украинец на 0,7 балла опередил Ральфа Шумана и побил олимпийский рекорд (780,2 балла).

Пока все лицензии полученные представителями пулевой стрельбе.