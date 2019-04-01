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Автоматически субсидии переназначат 90% субсидиантам

Сегодня, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

Автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный период начнется с 1 мая.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время "часа вопросов к правительству" в Верховной раде, передает РБК-Украина.

Вице-премьер отметил, что неделю назад Кабинет министров принял изменения и дополнения к системе субсидий.

"Мы приняли решение, что с 1 мая для 90% субсидиантов перерасчет субсидий на новый отопительный сезон будет осуществлен в автоматическом режиме", - сказал он.


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