Автоматически субсидии переназначат 90% субсидиантам

Автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный период начнется с 1 мая.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время "часа вопросов к правительству" в Верховной раде, передает РБК-Украина.

Вице-премьер отметил, что неделю назад Кабинет министров принял изменения и дополнения к системе субсидий.

"Мы приняли решение, что с 1 мая для 90% субсидиантов перерасчет субсидий на новый отопительный сезон будет осуществлен в автоматическом режиме", - сказал он.