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На Чернобыльской АЭС завершилось строительство объекта укрытия

Сегодня, 10:48 citynews.net.ua | Напечатать

На Чернобыльской АЭС успешно завершились окончательные приемочные испытания нового безопасного конфайнмента.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

"Успешное завершение 72-часовой пробной эксплуатации объекта накануне 33-летней годовщины аварии, произошедшей в 1986 году, знаменует собой безопасное физическое завершение строительства нового укрытия, возведенного над разрушенным зданием 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

В ЕБРР отмечают, что новый безопасный конфайнмент предотвратит дальнейшее попадание радиоактивных материалов в окружающую среду и на длительный период обеспечит безопасность работ по демонтажу старого укрытия и самого разрушенного энергоблока, а также удаление и вывоз радиоактивных отходов.

Сооружение новой арки проводилось при содействии Чернобыльского фонда "Укрытие", учрежденного ЕБРР. "Проект строительства общей стоимостью свыше 2,1 млрд евро, реализованный на площадке Чернобыльской АЭС при поддержке более чем 45 стран-доноров, а также на средства самого ЕБРР, является беспрецедентным по масштабу примером международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности", - подчеркивают в ЕБРР.

Возведение нового безопасного конфайнмента является частью Плана создания укрытия, призванного обеспечить преобразование Чернобыльской площадки в экологически безопасный объект. К настоящему моменту ЕБРР выделил на поддержку чернобыльских проектов и в том числе на строительство конфайнмента более 715 млн. евро собственных средств.


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