В Одессе пытались ограбить банк Пивденный

В ночь на 26 апреля была совершена неудачная попытка проникновения в отделение банка "Пивденный" - никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Около часа ночи 26 апреля в Одессе неизвестные пытались проникнуть в отделение банка через окно служебного помещения. В результате применения специальных средств решетка окна получила незначительные повреждения. Проникнуть в помещение отделения злоумышленникам не удалось. В результате инцидента никто не пострадал.

К месту происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Национальной полиции. Следственные действия продолжаются.

Отделения банка работают в штатном режиме.