На окраине Мариуполя нашли схрон с боеприпасами

В Мариуполе пограничники из состава Объединенных сил обнаружили и обезвредили тайник с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что вчера, 24 апреля, во время осмотра одного из частных участков на окраине Мариуполя, где по имеющейся информации возможно обустроен схрон, правоохранители и оперативники Госпогранслужбы обнаружили тайник с боеприпасами.

На место находки были вызваны взрывотехники ГСЧС. «После детального осмотра места обустройства тайника на предмет возможного его минирования, пиротехнической группой ГСЧС под слоем почвы в пластиковой бутылке были обнаружены заряженные запалами две гранаты Ф-1 и РГД-5, а также 30 патронов калибра 5,45 мм», – говорится в сообщении.

Все найденные боеприпасы были обезврежены взрывотехниками. Сейчас ведется расследование для установления всех причастных лиц.