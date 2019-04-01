Верховный суд закрыл дело против Томоса

Верховный суд закрыл производство по делу относительно предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

25 апреля суд рассмотрел иск и пришел к выводу, что он не имеет признаков административной юрисдикции.

"Верховный суд закрыл производство в деле по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 №2410-VIII "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится в сообщении.