Какой будет погода на Пасху

Погода в Украине на праздники будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 27-28 апреля, в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура ночью до +12, днем +25 градусов.

29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до +16, на юге страны и Закарпатье до +20.