Два футболиста сборной Украины сыграют на чемпионате мира U-20

Футболисты национальной сборной Украины Андрей Лунин и Виталий Миколенко могут усилить юношескую команду Александра Петракова на чемпионате мира среди сборных U-20. Об этом сообщает zbirna.com.

Отмечается, что оба футболиста с большой долей вероятности выступят на турнире. Наставник украинских юниоров Александр Петраков рассчитывает на этих футболистов и заручился поддержкой у главного тренера первой команды Андрея Шевченко.

Турнир U-20 пройдет в Польше, а украинская сборная на групповой стадии сыграет с США (24 мая), Катаром (27 мая) и Нигерией (30 мая).

При этом подготовка национальной команды к поединкам с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) стартует 31 мая.