Князев предлагает ужесточить наказание за ложные минирования

Глава Национальной полиции Сергей Князев ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

По его словам, полиция будет предлагать внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы жестче реагировать на преступления, связанные с ложными минированиями.

"К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления", - добавил Князев.

Отметим, сегодня в Киеве второй раз за неделю эвакуируют аэропорт после сообщения о минировании.