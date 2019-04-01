Князев предлагает ужесточить наказание за ложные минирования

Князев предлагает ужесточить наказание за ложные минированияСегодня, 12:48
Глава Национальной полиции Сергей Князев ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
По его словам, полиция будет предлагать внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы жестче реагировать на преступления, связанные с ложными минированиями.
"К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления", - добавил Князев.
Отметим, сегодня в Киеве второй раз за неделю эвакуируют аэропорт после сообщения о минировании.