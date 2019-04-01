Бывший разведчик Нацгвардии организовал банду в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье деятельность криминальной группировки, участники которой специализировались на вымогательстве денег у граждан.

По данным СБУ, организатором группы является бывший инструктор-разведчик одной из воинских частей Нацгвардии. В состав банды также входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители областного центра.

«Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали с граждан деньги за «урегулирование инцидента». В случае отказа бандиты угрожали потерпевшим физической расправой и уничтожением имущества», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 5 тысяч долларов США от жительницы областного центра.

Организатора и одного из активных участников группировки правоохранители задержали в Запорожье при получении оговоренной суммы.

Сейчас в рамках открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению группировки проводилась совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Продолжаются следственно-оперативные действия.