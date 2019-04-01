Служба безопасности Украины проводит проверку по факту распространения опроса провокационного характера, в котором говорится о "перспективах региона" вроде "отдельного независимого государства" или "присоединение к другому государству".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области.

Как сообщается, в проведении так называемого опроса усматриваются публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Жителей региона призвали не поддаваться на провокации.

"С учетом приобретенного спецслужбой опыта обнаружения и блокировки фактов деятельности российских спецслужб против Украины, в том числе направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, призываем жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать публичному распространению указанного «опроса», который является очевидным элементом вражеской пропаганды", - говорится в сообщении.