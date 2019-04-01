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В Украине запускают услугу переноса телефонных номеров

Сегодня, 16:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине с 1 мая запускается услуга, в рамках которой абонент может сменить мобильного оператора с сохранением своего номера.

Об этом сообщает профильное издание AIN.UA.

Сообщается, что крупнейшие мобильные операторы готовы к запуску услуги MNP с 1 мая. В частности, "Киевстар" уже подготовил свои системе к работе с данной услугой. В то же время в компании не исключают перебои в работе переноса номеров на первых порах. Также в "Киевстаре" подчеркнули, что за перенос номера не будет взиматься дополнительная плата, а также рассчитывают на невысокий переток абонентов.

Vodafone Украина на сегодня продолжает межоператорское тестирование в рамках запуска новой услуги. Кроме того, оператор уже запустил на своем сайте сервис, на котором можно подать заявку на перенос номера.

Третий оператор lifecell заверяет, что до 1 мая будет готово все, чтобы абоненты могли свободно выбирать оператора и не зависеть от номера.


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