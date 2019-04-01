Результаты выборов могут огласить 30 апреля

Официальные результаты подсчета протоколов голосования во втором туре выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля.

Об этом сказал замглавы ЦИК Евгений Радченко во время брифинга, - сообщает "112 Украина".

Основные причины задержки - пасхальные праздники и необходимость удостовериться, что нет никаких незавершенных судебных разбирательств.

"Вы знаете, не хотим прогнозировать с оглядкой на 2 фактора. Первый фактор - это все-таки, не дай Бог что-то, потому молчим. А второй фактор - это, конечно, праздники. И третий фактор еще один, пока не состоялся, но мы должны соблюсти чистоту процедуры: ЦИК после завершения процедуры получения протоколов и установления результатов обязательно обратится в органы судебной власти для того, чтобы убедиться, нигде нет исков, нет нигде незавершенных судебных дел, и только после того, как все будет чисто, все процедуры будут завершены, ЦИК установит результат, и, собственно, поэтому мы и называем ориентировочную дату... 30 числа", - заявил он.

На данный момент ЦИК продолжает прием протоколов ОИК с мокрыми печатями.

По данным обработки ЦИК 97,98% электронных протоколов, у Владимира Зеленского 73,15% голосов, Петра Порошенко - 24,52%. 2,31% бюллетеней признаны недействительными. Действующий глава государства Украины поздравил лидера президентской гонки с победой.