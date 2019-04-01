Орбан написал письмо Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и отметил, что рассчитывает на будущее сотрудничество для развития украинско-венгерских отношений.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Орбан написал в письме Зеленскому, текст которого во вторник утром обнародовала пресс-служба венгерского премьер-министра.

«Позвольте мне поздравить вас с вашей большой победой на президентских выборах в Украине», - написал Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что правительство Венгрии продолжит работу над развитием украинско-венгерских отношений.

«Я рассчитываю на это, и рассчитываю на сотрудничество с вами. Желаю вам всяческих успехов в вашей ответственной работе», - подчеркнул премьер-министр Венгрии.