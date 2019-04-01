» » Савченко пришла в Раду

Савченко пришла в Раду

Сегодня, 12:10 citynews.net.ua | Напечатать

Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на общественное движение «Честно».

Она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что «обязательно будет брифинг где-то примерно в 10:00».

Журналисты все же шли за Савченко, пытаясь получить хоть какие-то комментарии. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть не сбила его.

«Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!», - сказала Савченко и пошла.

«Честно» отмечает, что Савченко также заявила, что будет участвовать в парламентских выборах.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:08

ЦИК приняла протоколы уже с 40 округов

Сегодня, 10:59

В Славянске суд приговорил боевика "ДНР" к 8 годам тюрьмы

Сегодня, 09:13

Боевики усилили обстрелы на Донбассе

Вчера, 18:09

В Луганской области обработали 99.25% протоколов

Вчера, 18:06

ЦИК принял протоколы 11 окружных избиркомов

Вчера, 16:59

ОПОРА обнародовала результаты параллельного подсчета на выборах

Вчера, 15:45

На Донбассе погиб военный 1998 года рождения

Вчера, 14:17

Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО

Вчера, 13:21

ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями

Вчера, 12:17

В Луганской области обработали 79% протоколов

Вчера, 11:20

Результаты выборов 2019 уже ничто не сможет исказить

Вчера, 10:21

ЦИК осталось обработать 10% протоколов

Новости Украины:

Сегодня, 12:10

Савченко пришла в Раду

Сегодня, 11:30

Москаль подал в отставку

Сегодня, 10:55

В Житомире авто протаранило две легковушки, есть пострадавшие

Сегодня, 09:46

Коломойский рассказал, когда вернется в Украину

Вчера, 18:06

ЦИК принял протоколы 11 окружных избиркомов

Вчера, 17:50

За неделю корью в Украине заболели свыше 2,1 тыс. людей

Вчера, 16:59

ОПОРА обнародовала результаты параллельного подсчета на выборах

Вчера, 14:57

МВД усиливает безопасность на морях

Вчера, 13:10

Глава Львовской ОГА уходит в отставку

Вчера, 12:21

В Харькове – массовое минирование

Вчера, 11:58

ЦИК завершил подсчет голосов в первых двух областях

Вчера, 11:20

Результаты выборов 2019 уже ничто не сможет исказить

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 