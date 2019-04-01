Москаль подал в отставку

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал Президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба ОГА.

«В соответствии с абзацем 2 статьи 8 Закона Украины «О местных государственных администрациях», главы местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий Президента Украины. Согласно статье 9 Закона полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются Президентом Украины. Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 Закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», – говорится в заявлении.