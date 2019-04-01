В Житомире авто протаранило две легковушки, есть пострадавшие

В Житомире авто протаранило две легковушки, есть пострадавшиеСегодня, 10:55
Вчера, 22 апреля, в Житомире автомобиль патрульной полиции, ехавший на вызов, столкнулся с двумя легковушками, сообщает пресс-службаПатрульной полиции.
Около 24 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.
По предварительной информации, экипаж патрульной полиции со включенными специальными звуковыми сигналами, а также с проблесковыми маячками синего и красного цвета двигался на вызов о совершении преступления (грабеж).
Во время проезда перекрестка улиц Ивана Мазепы и Бориса Тена, произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos.
В дальнейшем, служебный автомобиль столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.
Водители транспортных средств получили телесные повреждения, один из участников госпитализированы.
В результате ДТП автомобили участников получили механические повреждения.
На место дорожно-транспортного происшествия вызвана скорая и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.