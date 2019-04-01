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В Житомире авто протаранило две легковушки, есть пострадавшие

Сегодня, 10:55 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 22 апреля, в Житомире автомобиль патрульной полиции, ехавший на вызов, столкнулся с двумя легковушками, сообщает пресс-службаПатрульной полиции.

Около 24 часов по спецлинии 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

По предварительной информации, экипаж патрульной полиции со включенными специальными звуковыми сигналами, а также с проблесковыми маячками синего и красного цвета двигался на вызов о совершении преступления (грабеж).

Во время проезда перекрестка улиц Ивана Мазепы и Бориса Тена, произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos.

В дальнейшем, служебный автомобиль столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

Водители транспортных средств получили телесные повреждения, один из участников госпитализированы.

В результате ДТП автомобили участников получили механические повреждения.

На место дорожно-транспортного происшествия вызвана скорая и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.


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