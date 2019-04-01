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Глава Львовской ОГА уходит в отставку

Сегодня, 13:10 citynews.net.ua | Напечатать

Руководитель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка заявил об отставке. 

«Я хочу поблагодарить прежде всего жителей Львовщины, ведь они проявили себя как настоящие патриоты, как люди государственного мышления, как зрелое гражданское общество», - сказал он на аппаратном совещании, сообщает Galinfo.

«Хочу поблагодарить команду единомышленников, которые еженедельно собирались в этом зале, где решали сложные проблемы, давали возможность нашей области расти и быть заметной в Украине. Убежден, вне этого зала есть много наших единомышленников, которые ежедневно своим трудом делали нашу область и Украину такой, о которой мечтали многие поколения украинцев», - сказал он.

Львовщина всегда была ориентиром движения Украины, «мы сейчас достойно продемонстрировали и достойно несем флаг Украины в Евросоюз и НАТО», - отметил Синютка.

«Мы защитили тот выбор, который сегодня определен в Конституции Украины и мы должны объединить людей вокруг этого выбора и будущей нашей работы. Я покидаю пост губернатора, но я остаюсь с Львовщиной, остаюсь со Львовом, с нашими людьми, чью поддержку мы сегодня и в этом мы убедились во время выборов», - сказал чиновник.

Синютка дал поручение, процедурно оформить необходимые решения и подготовить соответствующие документы.

Он был председателем Львовской ОГА с 26 декабря 2014.


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