В Харькове – массовое минирование

Полиция проверяет сообщение о заминировании пяти объектов в Харькове.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, сообщает пресс-служба облглавка.

Информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, двух заводах на проспекте Московском, заводе на улице Энергетической, торговом центре на проспекте Юбилейном поступила в полицию 22 апреля около 9:30.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.