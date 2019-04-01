ЦИК завершил подсчет голосов в первых двух областях

Центральная избирательная комиссия опубликовала данные полного подсчета результатов выборов 2019 в Тернопольской и Ровенской областях.

Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.

Сообщается, что на данный момент полностью посчитали протоколы в Тернопольской и Ровенской областях. В Тернопольской с результатом 50,43% победил Владимир Зеленский, за Петра Порошенко проголосовали 46,64% избирателей.

В Ровенской области Зеленский победил на всех округах с общим результатом 60,06%. Порошенко здесь набрал 37,49% голосов.

Отметим, по данным ЦИК, всего участие в выборах по всей стране приняли почти 18 млн избирателей.