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В Чернигове мужчина пытался съесть бюллетень

Вчера, 19:23 citynews.net.ua | Напечатать

В Чернигове мужчина попытался съесть избирательный бюллетень, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Отмечается, что мужчина пытался бросить кусок бумаги в урну, а бюллетень вынести из помещения избирательного участка. Когда на место происшествия вызвали полицию, то человек попытался съесть бюллетень.

Открыто производство по части 1 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины (похищение или сокрытие избирательного бюллетеня). Законом предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.


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