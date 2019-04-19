Под Одессой на участке в психбольнице зафиксированы признаки принудительного голосования

В Александровке, недалеко от Одессы, на специальном избирательном участке №510523, который находится в Одесской областной психиатрической больнице №2, зафиксированы признаки принудительного голосования на выборах 2019.

Об этом сообщается на сайте Гражданской сети "ОПОРА".

Наблюдатель зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня". По меньшей мере двое избирателей сообщили такие сведения медицинской сестре.

По указанному факту составлен акт о нарушении. Работники полиции, которые охраняют помещения избирательного участка, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.