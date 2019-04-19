На одном из участков умер избиратель

Сегодня утром на одном из избирательных участков умер один из избирателей.

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНН.

«Сегодня утром на одном из участков произошел досадный случай, умер один из избирателей», - сказала Слипачук.

На странице МВД Украины в Twitter сообщают, что это случилось в Тернопольской области.

«К сожалению, уже есть и факт внезапной смерти у избирательного участка в Тернопольской области», - говорится в сообщении.