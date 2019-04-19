В Украине зафиксированы первые нарушения на выборах

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения во время проведения второго тура президентских выборов 2019. Об этом сообщает пресс-служба сети.

В Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием избирательного участка.

"Только после звонка голове Окружной избирательной комиссии, которая подтвердила наличие этого постановления (о праве наблюдателя присутствовать на заседаниях во время повторного голосования, в случае регистрации ЦИК в первом туре), наблюдателя все же пустили на утреннее заседание. Однако, открытие сейфа и подсчет бюллетеней наблюдатель пропустил", - заявили в ОПОРЕ.

Кроме того, в Хмельницкой области на избирательных участках №680760, в селе Тымкив Новоушицкого района (ТИО №193), №680307 в селе Слободка-Шелеховская Деражнянского района (ТИО №191) и №681278 в селе Виноградовка Ярмолинецкого района (ТИО №192) имеются по одной стационарной урне для голосования.

Как объяснили члены избирательной комиссии в Виноградовке представителям ОПОРЫ, второй ящик не поставили, поскольку не имели чем ее опломбировать.

В то же время на участке №680452, что в селе Зубари Изяславского района (ТИО №189), комиссия не хотела выкладывать вторую скриньку, поскольку в них мало избирателей, однако наблюдатель ОПОРЫ настоял устранить нарушения, поэтому комиссия установила второй ящик.

Также в Черновцах избирательный участок №730513 открылся с опозданием. Как сообщил председатель окружной избирательной комиссии в 201 округе, члены этой участковой комиссии жаловались, что председатель участковой избирательной комиссии на заседание приходит навеселе, поэтому сделали замену.

Также сообщается, что члены УИК работают в некомфортных условиях - в некоторых помещениях для голосования температура ниже +18 градусов.