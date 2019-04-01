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Избиратели, которые на 20 часов пришли к участку для голосования, смогут проголосовать

Сегодня, 18:37 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что избиратели, которые на 20:00 пришли к участку для голосования на выборах 2019, имеют право проголосовать.

Об этом она написала в Facebook.

Слипачук напомнила, что согласно статье 75 закона "О выборах президента Украины" голосование на участках будет проведено исключительно с 8 часов утра и до 20 часов вечера.

"Избиратели, которые на 20 часов пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит к входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь", - пояснила она.

В таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования.

Отметим, по состоянию на 19 апреля, избирательные бюллетени уже получили более половины участков. Вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности ко дню голосования 21 апреля.


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