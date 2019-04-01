В Одессе депутата Мустафу Найема облили нечистотами

Народного депутата Мустафу Найема, который cегодня утром приехал в Одессу поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в горсаду, облили нечистотами, когда он входил на территорию площадки.

Об этом сообщает Украинская служба информации.

По данным издания, нечистоты вылили из ведра сверху арки Летнего театра на голову Найема, когда он входил внутрь. В результате инцидента, потасовки не произошло.

Найем приехал по приглашению одесских активистов, которые выступают против застройки части городского сада. Уже на входе в Летний театр из арки на нардепа и его помощников вылили ведро нечистот.

"Это не испугало Найема, и он, сняв грязную куртку, продолжил инспекцию", - говорится в сообщении.